Flávio apaga publicação de Jair Bolsonaro participando de ato no Rio por telefone

Flávio Bolsonaro ainda levou o "pai de papelão" à manifestação em Copacabana, no Rio. FAUSTO MAIA / Thenews2

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apagou o vídeo que mostrava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participando, por telefone, do ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, no domingo (3). O vídeo está fora do ar nesta segunda-feira (4). Outro filho de Bolsonaro, Carlos mantém o registro ativo em seu perfil.

O áudio do telefonema feito a Bolsonaro por Flávio foi conectado no sistema de alto-falantes.

— Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos — disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a Orla.

O momento da saudação foi registrado em vídeo e publicado no perfil oficial de Flávio Bolsonaro no Instagram. O ex-presidente aparece com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica que é obrigado a usar em destaque. Na publicação, o filho "01" do ex-presidente escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês".

Em São Paulo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou no celular uma videochamada com Bolsonaro.

— Não pode falar, mas pode ver —afirmou ao público.

A publicação de Flávio pode configurar o descumprimento da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais, inclusive de terceiros. Essa também é a avaliação de interlocutores do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A restrição de uso de redes sociais é uma das cinco medidas cautelares impostas a Bolsonaro em 18 de julho. A medida já causou controvérsia entre o relator e a defesa do ex-presidente.

Três dias depois de ser alvo da restrição, Bolsonaro discursou na Câmara. As declarações foram gravadas e replicadas por apoiadores nas redes sociais.

Moraes pediu esclarecimentos à defesa, que alegou desconhecer a proibição de conceder entrevistas. O relator decidiu que o ex-presidente cometeu uma "irregularidade isolada".

Carlos mantém vídeo no ar

Ao contrário de Flavio, no entanto, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, manteve a publicação com imagem de Bolsonaro no X, seguida por uma mensagem (veja abaixo). A mensagem acompanhada de uma foto seguia no ar até atualização mais recente desta reportagem.

Carlos Bolsonaro manteve a publicação com o pai, Jair. Carlos Bolsonaro @CarlosBolsonaro / X/Reprodução