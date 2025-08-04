Fachin diz que aplicação da Lei Magnitsky a Moraes pelos EUA é "interferência indevida"

Ministro assumirá o comando da Corte em setembro. Abdias Pinheiro / SECOM/TSE/Divulgação

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta segunda-feira (4), a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Em evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, o futuro presidente da Corte disse que a medida se trata de uma "interferência indevida" e "discórdia institucional".

— Eu entendo que punir um juiz por decisões que tenha tomado é um péssimo exemplo de interferência indevida. Ainda mais quando advém de um país estrangeiro contra um país soberano. Portanto, não me parece que seja um caminho dotado de alguma razoabilidade. Ao contrário, acho uma interferência evidentemente indevida, isso funciona como uma espécie de ameaça — afirmou.

Fachin fez a declaração em uma palestra sobre desafios na presidência do Supremo. O ministro assumirá o comando da Corte em setembro, com Alexandre de Moraes como vice.

EUA sancionam Moraes

Na última quarta-feira (30), Moraes foi incluído pelo governo de Donald Trump na lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. Moraes está impedido de entrar nos Estados Unidos, além disso, não pode ter bens e contas em bancos americanos, realizar transferências internacionais e possuir cartões de crédito emitidos por bandeiras estrangeiras, como Visa e Mastercard.

Outros ministros do STF apoiaram Moraes em discursos em defesa da soberania nacional e do sistema de Justiça brasileiro.