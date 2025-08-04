Política

Ministro do STF
Notícia

Fachin diz que aplicação da Lei Magnitsky a Moraes pelos EUA é "interferência indevida"

Magistrado, que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal a partir de setembro e terá Alexandre como vice, criticou as sanções adotadas pelo governo de Donald Trump

Estadão Conteúdo

