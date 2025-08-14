Política

Prejuízo de R$ 90 mil
Ex-vereador de São Leopoldo é denunciado por suspeita de rachadinha

Hitler Pederssetti foi investigado por suspeita de receber repasses indevidos de parte do salário de um assessor entre 2021 e 2022

Gustavo Foster

Duda Romagna

