Ex-vereador de São Leopoldo é denunciado por suspeita de rachadinha

Câmara Municipal de São Leopoldo / Reprodução

O ex-vereador Hitler Kleber Pederssetti, de São Leopoldo, no Vale do Sinos, e o ex-assessor parlamentar Mauricio Mittimann dos Santos foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por suspeita de rachadinha.

Os repasses indevidos de parte do salário do assessor ao ex-vereador teriam acontecido entre 2021 e 2022.

A defesa de Hitler afirma que a "denúncia contra o ex-vereador vai na contramão da realidade probatória, sendo que a inocência de Hitler será devidamente comprovada no decorrer da instrução". A reportagem busca contato com a defesa de Mauricio, mas não encontrou os advogados do ex-assessor até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o MPRS, Hitler "exigiu para si, diretamente, (...) o repasse mensal de parte da remuneração" de um assessor parlamentar. Ainda segundo o MPRS, os valores desviados do salário do assessor chegavam a R$ 600 por mês.

Outra ex-assessora do parlamentar era investigada por lavagem de dinheiro, mas não foi indiciada nem denunciada. Segundo a investigação da Polícia Civil, o suposto esquema causou um prejuízo de R$ 90 mil aos cofres públicos.

Atualmente, Pederssetti não ocupa cargo político. Ele foi vereador até 2024, quando concorreu a prefeito de São Leopoldo, mas não se elegeu.

O caso foi descoberto depois que um dos assessores denunciou as supostas extorsões para a polícia em maio de 2023. Análises bancárias e interceptações de sinais telefônicos comprovaram os crimes, de acordo com a Polícia Civil.

Como funciona a rachadinha

O agente público que tem cargos a sua disposição recebe parte dos salários dos ocupantes dos postos. A porcentagem e a forma do repasse variam conforme o acordo entre as partes.

O que diz a defesa

"A defesa de Hitler Kleber Pederssetti e Patrícia Simon de Moraes entende que, enquanto se fez justiça com o reconhecimento da inocência de Patrícia, o oferecimento de denúncia contra o ex-vereador vai na contramão da realidade probatória, sendo que a inocência de Hitler será devidamente comprovada no decorrer da instrução, restabelecendo-se a verdade.