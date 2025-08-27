Ex-ministra Damares Alves revela que está com câncer de mama

Senadora disse que foi diagnosticada com a doença Andressa Anholete / Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou que foi diagnosticada com câncer de mana. O anúncio feito pela própria parlamentar aconteceu nesta quarta-feira (27) durante reunião no Senado.

— Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou num enfrentamento à doença e estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público — disse a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro. As informações são do g1.

A parlamentar explicou o motivo de tornar a informação pública durante a sua participação na instalação da Subcomissão do Câncer na Comissão de Saúde.

— Eu serei a membro mais legítima da Comissão, porque eu estou enfrentando isso — disse.

Damares precisou adiar a leitura dos informes e das denúncias que seriam discutidas na reunião, por considerar estar no seu "limite físico":

— Não são muitas. Na próxima semana, quem sabe, até eu já começo a audiência, a sessão lendo os informes... É porque realmente eu já estou no meu limite físico neste momento.