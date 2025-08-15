Política

Tentativa de golpe
Notícia

Ex-diretor da PRF terá de pagar quase R$ 550 mil por uso político da corporação

Silvinei Vasques, que tinha sido absolvido em primeira instância, foi multado por usar cargo para favorecer Bolsonaro durante eleições de 2022

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS