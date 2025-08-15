Ex-diretor da PRF terá de pagar quase R$ 550 mil por uso político da corporação

Vasques também é réu no STF por ações na eleição e tentativa de golpe. WALLACE MARTINS / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que comandou a corporação no governo Jair Bolsonaro (de 2019 a 2022), foi condenado a pagar multa de mais de R$ 500 mil por uso político da instituição durante a campanha eleitoral presidencial de 2022. Silvinei ainda pode recorrer.

Ele foi acusado de utilizar a posição institucional e a imagem da PRF para "promover, reiteradamente" o então presidente e candidato à reeleição, por meio de entrevistas, postagens em redes sociais e atos públicos oficiais, entre agosto e outubro de 2022.

A decisão unânime é da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), que analisou o recurso de uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Silvinei havia sido absolvido em primeira instância. Ao analisar o recurso, a 8ª Turma apontou entre as razões para condenação a entrega de uma camisa com número do candidato em cerimônia oficial, a convocação de servidores para eventos com conteúdo político-partidário e a publicação de mensagem com "pedido explícito de voto".

Uso da máquina pública

Para os desembargadores, "as condutas foram praticadas no exercício da função pública, com mobilização de estrutura, servidores e recursos logísticos da PRF, caracterizando uso de recursos do erário e violação direta ao princípio da impessoalidade".

O voto do relator, desembargador federal Rogério Tobias de Carvalho, citou que, em eventos oficiais, Silvinei fazia postagens na internet nas quais elogiava o então presidente e divulgava rede social de campanha de Bolsonaro. São citadas também fotos ao lado do candidato e discursos com elogios.

"Tais condutas, adotadas de maneira deliberada, refletiram manifestações reiteradas — ora sutis, ora expressas — de apoio ao então presidente da República e candidato à reeleição, com nítida intenção de favorecer politicamente sua candidatura", afirma o relator.

O acórdão da decisão, assinado pelo relator em 8 de agosto e divulgado nesta sexta-feira (15), decide por duas sanções:

Multa no valor correspondente a 24 vezes a remuneração que o réu recebia à época dos fatos no cargo de diretor-geral da PRF

Proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos

O voto do relator discrimina que a remuneração de Silvinei em outubro de 2022 era de R$ 22.776,33, fazendo com que a multa seja de R$ 546.631,92.

Julgamento por golpe

Silvinei Vasques é um dos réus no processo do STF sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele integra o núcleo 2 da ação penal, apontado pela PGR como responsável por ações gerenciais, como produção de minutas golpistas e coordenação de operações contra adversários. Em 2023, ele chegou a ser preso preventivamente na investigação.

Silvinei foi denunciado no inquérito da Polícia Federal em razão da atuação da PRF na votação do segundo turno na eleição de 2022. A investigação apura se a ação policial teria como objetivo atrapalhar a chegada de eleitores do presidente Lula, sobretudo no Nordeste, às zonas eleitorais. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que, no dia de votação, foi realizado patrulhamento ostensivo.

No segundo turno, em 30 de outubro de 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, chegou a se reunir às pressas com Silvinei para ordenar a suspensão das blitze. Na véspera da votação, Moraes expediu decisão para proibir que a PRF abordasse veículos utilizados no transporte público de eleitores. Mesmo assim, as redes sociais foram tomadas por vídeos de ônibus no Nordeste paralisados por policiais rodoviários.

"Não fiz nada de errado"

Silvinei prestou depoimento no STF em 24 de julho. Ele negou que teria ordenado operações no dia do segundo turno das eleições em 2022 para barrar o trânsito de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Não fiz nada de errado. Se trabalhei, foi para cumprir ordens do ministro da Justiça — disse.

O ex-diretor disse ainda que, dos ônibus parados pelos policiais rodoviários federais, apenas 13 foram recolhidos no dia 30 de outubro de 2022.