EUA revogaram visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (26), que o governo dos Estados Unidos revogaram o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, uma decisão que classificou como "irresponsável".

— Queria dizer ao companheiro Lewandowski a minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar seu visto — disse Lula (PT) durante a segunda reunião ministerial de 2025.

O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas ao Brasil, assim como sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta tentativa de golpe de Estado.

— Essa atitudes são inaceitáveis, não só contra o ministro como também todos os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira — acrescentou Lula.

A situação judicial do ex-presidente gerou fortes tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

O governo Trump suspendeu o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que preside o julgamento, e aplicou a "Lei Magnitsky", um instrumento para sancionar financeiramente supostos violadores de direitos humanos em todo o mundo. No final de julho, Washington bloqueou todos os bens e ativos de Moraes nos Estados Unidos. Também revogou os vistos de outros ministros do STF.

No início de agosto, Trump impôs tarifas punitivas de 50% sobre muitos produtos brasileiros, sob o argumento de que há uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.