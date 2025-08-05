EUA chamam Moraes de "violador de direitos humanos" e pedem que "deixem Bolsonaro falar" após determinação de prisão domiciliar

O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, condenou decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4).
"O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar!", diz texto da publicação, na primeira manifestação oficial dos Estados Unidos sobre a prisão.
"Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas", acrescenta a publicação, publicada em inglês e em português.
Sanções contra o Brasil
Essa não é a primeira vez que os Estados Unidos têm um posicionamento contrário a decisões da Justiça brasileira e a favor de Bolsonaro.
Moraes foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnisky. A decisão do governo norte-americano bloqueia as contas bancárias no país e impõe outras restrições.
Além disso, ao anunciar as taxas de 50% sobre os produtos brasileiros, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, citou uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro e aliados.
Prisão domiciliar
Moraes decretou nesta segunda a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A decisão foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
Também nesta segunda, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares apreendeu celulares:
"A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta segunda-feira (4/8), em Brasília/DF, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 14129", informou a PF em nota.
Alexandre de Moraes afirma, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".
"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.