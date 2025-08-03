Estamos enfrentando o império americano, ataque ao STF e democracia, diz José Dirceu

José Dirceu esteve em evento do partido neste sábado (2). Lula Marques / Agência Brasil/Divulgação

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu afirmou neste sábado (2), durante o 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília, que o Brasil está enfrentando o “império” dos Estados Unidos no contexto do tarifaço contra produtos brasileiros.

— Nós estamos enfrentando o império norte-americano, um ataque ao Supremo Tribunal Federal e à nossa democracia, que visa a dar anistia e inocentar os golpistas — disse.

Dirceu defendeu que o partido não firmasse posição contrária ao arcabouço fiscal, criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda rejeitou uma emenda contrária à regra.