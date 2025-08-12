Política

"Adultização"
Entenda proposta na Câmara que busca proteger crianças e adolescentes nas redes sociais

Discussão ganhou destaque na internet — e no Congresso — após um vídeo do influenciador Felca denunciar práticas adotadas por criadores de conteúdo e algoritmos de plataformas. 

Zero Hora

Estadão Conteúdo

