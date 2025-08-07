Em vídeo, Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão durante confusão na Câmara; deputada nega

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão. Colagem de fotos de: Pablo Valadares/Agência Câmara e Câmara dos Deputados/Divulgação / Reprodução

A conturbada tentativa de desobstrução da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (6) ganhou mais um capítulo. Um dos principais nomes da oposição, Nikolas Ferreira (PL-MG) afirma ter sido agredido pela deputada Camila Jara (PT-MS) durante o empurra-empurra no plenário. Veja o vídeo abaixo.

"Modo da esquerda agir: te agride quando ninguém tá vendo. Bom que eles provam que estou certo", escreveu Ferreira ao compartilhar no Instagram um vídeo do momento em que diz ter ocorrido a suposta agressão.

Na imagem, Ferreira aparece logo atrás da cadeira de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, na abertura da sessão. É possível ver que ele supostamente esbarra em Camila, perde o equilíbrio e cai, momento em que alega ter sido agredido pela deputada.

Em nota encaminhada ao O Globo, a parlamentar de Mato Grosso do Sul negou que tenha agredido Ferreira e argumentou que seria impossível tal ato, pois tem apenas 1m60cm de altura, 49 quilos e está em tratamento contra um câncer. Camila classificou a acusação como uma "campanha de perseguição nas redes sociais". A sul-matogrossense não se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido.

O caso ocorreu no momento em que a Polícia Legislativa entrou no plenário para a retirada dos parlamentares da oposição que impediam o início da sessão agendada para 20h30min, o que gerou empurra-empurra atrás da mesa diretora.

Veja o vídeo compartilhado por Nikolas Ferreira