Em vídeo, Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão durante confusão na Câmara; deputada nega

Parlamentar do PL postou imagem do momento em que aparece caindo em meio ao empurra-empurra na Casa. Petista refutou a acusação e diz ter "1m60cm e 49kg"

