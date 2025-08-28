Eduardo Suplicy realiza cirurgia para colocar marca-passo

Mesmo internado, Eduardo Suplicy participou de congresso via chamada de vídeo. Reprodução / @eduardosuplicy / Instagram

Internado após passar mal com uma arritmia cardíaca, o deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), 84 anos, precisou passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo na quarta-feira (27). De acordo com boletim médico, ele está estável.

Suplicy precisou ser internado às pressas na terça-feira (26) após sofrer um mal-estar durante o 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, realizado em Maricá (RJ).

O deputado foi inicialmente encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, na mesma cidade, e transferido ao Hospital Niterói D'Or.

Participação em congresso

Mesmo internado, o deputado paulista discursou no congresso por chamada de vídeo na terça e na quarta-feira, quando já aparecia fora da cama do hospital. Nas redes sociais, Suplicy tranquilizou os seguidores, informando que, apesar do susto, está se sentindo bem.

"Quero dizer muito sinceramente, estou me sentindo com toda a energia para seguir a minha caminhada em defesa da implantação da Renda Básica Universal e Incondicional. Agradeço o carinho e a preocupação de todos e todas e o apoio e compreensão dos participantes deste congresso histórico que todos nós tanto aguardávamos, pois é o Rio de Janeiro se tornando a capital brasileira da Renda Básica no mundo", escreveu em uma publicação no Instagram.