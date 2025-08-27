Eduardo Suplicy é internado com arritmia cardíaca

Eduardo Suplicy foi internado após passar mal e contou que precisa colocar um marca-passo. JOHN THYS / BELGA MAG / BELGA / AFP

Eduardo Suplicy precisou ser internado às pressas na terça-feira (26) após sofrer um mal-estar durante o 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, realizado em Maricá (RJ). O deputado estadual por São Paulo foi inicialmente encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, na mesma cidade.

O parlamentar de 84 anos foi transferido ao Hospital Niterói D'Or, onde foi diagnosticado com arritma cardíaca e segue internado nesta quarta-feira (27), informa o g1. Suplicy está em estado estável, conforme nota divulgada pelo hospital também nesta quarta-feira: "O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente".

Mesmo internado, o deputado paulista discursou no congresso por chamada de vídeo. Ele informou a necessidade de passar por cirurgia para colocar um marca-passo.

— Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente. Preciso fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor — declarou Suplicy ainda na terça-feira, conforme o g1.

Apesar da revelação, o parlamentar não detalhou quando será submetido ao procedimento.