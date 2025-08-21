Política

Mensagens recuperadas
Notícia

Eduardo Bolsonaro xinga o pai após ser chamado de imaturo em entrevista sobre conflito com Tarcísio: "Ingrato"

Mensagens estão no relatório da Polícia Federal enviado ao STF nesta quarta-feira (20)

Zero Hora

