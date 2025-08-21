Eduardo Bolsonaro xinga o pai após ser chamado de imaturo em entrevista sobre conflito com Tarcísio: "Ingrato"

Pai e filho foram indiciados pela PF por coação na ação da trama golpista. Sergio Lima / AFP

Em mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparece xingando o pai, Jair Bolsonaro (PL), após uma entrevista em que o ex-presidente comentou sobre o conflito com o governador de São Paulo Tarcisío de Freitas (Republicanos).

Durante o diálogo, Eduardo aparentou estar indignado pelas declarações do feitas pelo pai.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende", escreveu Eduardo, conforme relatório da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20).

Print anexado no relatório da PF. Reprodução / PF

Eduardo ainda teria repetido termos usados pelo pai e chamado Bolsonaro de "ingrato":

"Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI!".

De acordo com a PF, Bolsonaro respondeu às mensagens do filho com dois áudios. No entanto, o conteúdo não foi recuperado.

O relatório ainda aponta que a preocupação de Eduardo seria também sobre o apoio dado por Bolsonaro a Tarcísio de Freitas e na forma como isso poderia afetar em sua situação política nos Estados Unidos.

"Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma "solução Tarcísio" passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima", escreveu o deputado.

