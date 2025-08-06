Política

Deputado nos EUA

Eduardo Bolsonaro volta a receber salário da Câmara; gabinete ganha R$ 123 mil

Ele terá descontos no salário a cada falta registrada; líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), solicitou o bloqueio imediato do salário de parlamentar

Estadão Conteúdo

Levy Teles

