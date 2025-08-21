Política

Deputado indiciado
Notícia

Eduardo Bolsonaro repassou dinheiro à conta bancária de esposa para evitar bloqueios, diz PF

Recurso foi destinado após o pai do parlamentar, ex-presidente Jair Bolsonaro enviar R$ 2 milhões para o filho nos Estados Unidos, conforme a investigação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS