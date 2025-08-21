Eduardo Bolsonaro repassou dinheiro à conta bancária de esposa para evitar bloqueios, diz PF

Deputado federal, Eduardo reside atualmente nos Estados Unidos. Paulo Sérgio / Câmara dos Deputados,Divulgação

No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) aponta que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teria repassado para a conta de sua esposa, Heloísa, recursos enviados pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"EDUARDO BOLSONARO utilizou a conta bancária de sua esposa como forma de escamotear os valores encaminhados por seu genitor, utilizando como conta de passagem, com a finalidade de evitar possíveis bloqueios em sua própria conta", aponta o texto.

Em depoimento à PF, Jair Bolsonaro disse que, mandou R$ 2 milhões para Eduardo nos Estados Unidos via Pix, por volta do dia 13 de maio. Depois, o deputado repassou R$ 50 mil para a conta da esposa em 19 de maio e, em 5 de junho, mais R$ 150 mil, conforme a PF. O relatório diz que Eduardo teria usado a conta da esposa para "evitar possíveis bloqueios".

"Os investigados se utilizaram de diversos artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros, com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior", diz o relatório.

Transferência para Michelle

No mesmo relatório, a PF apontou que Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões para sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, um dia antes de prestar depoimento nas investigações sobre a atuação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em favor de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.

“Vale ressaltar que Jair Bolsonaro omitiu informação à Polícia Federal em seu depoimento no INQ 4.995/DF de que teria repassado outros valores a Eduardo Bolsonaro, além dos R$ 2 milhões. Também não houve qualquer justificativa para transferência de recursos no mesmo valor para Michelle Bolsonaro apenas um dia antes do interrogatório", destaca o relatório da PF.