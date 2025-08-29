Política

Em 2026
Notícia

Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência com "campanha virtual" dos EUA

Deputado disse que vai avaliar sair do PL, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, migrar para o partido de Valdemar Costa Neto

