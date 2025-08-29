Eduardo Bolsonaro diz que pediu a Motta para exercer mandato dos Estados Unidos

Parlamentar diz que não renuncia ao meu mandato, mas exige algumas medidas. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta quinta-feira (28) que encaminhou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) pedindo para exercer o seu mandato dos Estados Unidos — onde reside desde o fim de fevereiro deste ano.

No pedido, publicado em uma rede social, ele afirmou que ao longo de seu mandato fez da "diplomacia parlamentar um dos focos centrais" da sua atuação. Além disso, ele disse que sua estadia no país norte-americano é "forçada" e "em razão de perseguições políticas".

O parlamentar disse que a Câmara dos Deputados já teria criado "precedentes claros" para a participação remota de deputados durante a pandemia de Covid-19.

Ele ainda afirmou que a condição atual seria "mais grave" do que a da época da pandemia — quando o isolamento social era obrigatório em diversas ocasiões para preservar a saúde da população.

"As condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período: o risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia. Não se pode admitir que o que foi assegurado em tempos de crise sanitária deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda", escreveu.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que os deputados federais "exercem seus mandatos sob o terror e a chantagem instaurados por um ministro do Supremo Tribunal Federal que age fora dos limites constitucionais".

"Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular", disse.

Pedidos a Motta

Para exercer o mandato, o deputado pediu a Motta as seguintes medidas:

"mecanismos necessários para o exercício pleno do meu mandato parlamentar, inclusive à distância, em respeito à soberania da vontade popular que me conferiu o cargo"

em respeito à soberania da vontade popular que me conferiu o cargo" "pleno gozo das prerrogativas parlamentares a mim asseguradas constitucionalmente, uma vez que minha ausência não decorre de vontade própria, mas de perseguições ilegais que são de conhecimento público"