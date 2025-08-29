Política

Deputado federal
Notícia

Eduardo Bolsonaro diz que pediu a Motta para exercer mandato dos Estados Unidos

Parlamentar afirmou que encaminhou ofício ao presidente da Câmara na qual justifica a sua estadia nos EUA como "forçada" e "em razão de perseguições políticas"

Zero Hora

