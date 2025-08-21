Eduardo admitiu que buscava salvar o pai e não anistiar condenados pelo 8 de Janeiro, diz PF

Print anexado no relatório. Polícia Federal / Reprodução

Eduardo Bolsonaro teria deixado claro ao pai, Jair Bolsonaro, que sua atuação nos Estados Unidos tinha como foco salvar o ex-presidente e não anistiar os bolsonaristas condenados pelo 8 de Janeiro, conforme a Polícia Federal (PF), em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20).

"EDUARDO BOLSONARO envia mensagens ao pai evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 08 de janeiro de 2022, mas sim, interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de JAIR BOLSONARO na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte brasileira", diz o texto.

O conteúdo foi retirado do celular do próprio Jair Bolsonaro — réu no processo da trama golpista.

Na mensagem enviada ao pai, Eduardo diz que será preciso decidir entre "brecar o STF" ou "enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto":

"Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia", escreveu.

Pai e filho indiciados

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram indiciados no inquérito da Polícia Federal que apurava suspeita de obstrução de processo e atuação contra autoridades brasileiras.

Em relatório de 170 páginas, a PF atribui os crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira (15).

O documento indica que foram extraídos do celular de Jair áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados, registros que reforçariam as tentativas de articulação para intimidar autoridades e atrapalhar inquéritos que apuram a trama golpista, conforme o g1.

Além disso, a PF encontrou no celular do ex-presidente um arquivo de texto de 33 páginas com última modificação em fevereiro de 2024. O conteúdo remete a pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, conforme a polícia.

