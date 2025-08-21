Política

Relatório enviado ao STF
Eduardo admitiu que buscava salvar o pai e não anistiar condenados pelo 8 de Janeiro, diz PF

Jair e Eduardo foram indiciados pela Polícia Federal por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais

Zero Hora

