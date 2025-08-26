Duarte Jr. é escolhido vice-presidente da CPI do INSS

Deputado federal conquistou apoio da oposição. Câmara dos Deputados / Divulgação

Membro da base governista, o deputado federal Duarte Jr. (PSD-MA) recebeu apoio da oposição ao governo Lula no Congresso Nacional e foi eleito vice-presidente da CPI mista que vai investigar o esquema de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira (26).

A articulação ocorreu após a oposição conquistar a presidência da CPI com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), derrotando Omar Aziz (PSD-AM), que havia sido indicado por Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.

A relatoria também ficou com um nome alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro: o deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

A eleição de Duarte Jr. representa uma tentativa de equilíbrio político dentro da comissão, que tem como objetivo apurar desvios em benefícios previdenciários que podem ultrapassar R$ 6 bilhões, segundo estimativas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU).

— Temos um lado: o lado dos aposentados. Vamos nos dedicar ao máximo para garantir que esses aposentados tenham os valores, que foram roubados, desviados — declarou após ser eleito ao cargo.

A escolha de Duarte Jr. foi vista como uma estratégia da oposição para garantir governabilidade dentro da comissão, ao mesmo tempo em que amplia o alcance das investigações. O deputado deve atuar como ponte entre os diferentes grupos políticos representados na CPI.

O relator da comissão, Alfredo Gaspar, disse que será "duro e implacável" na condução dos trabalhos, e que lutará para que a comissão não frustre a expectativa da população.

— Começamos com uma pizza pronta no imaginário da população. Da minha parte, não jogarei a minha história para proteger quem quer que seja. Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime, independente do governo que participaram — afirmou. — No meu relatório, não haverá protegidos nem perseguidos. Estarei pronto para cumprir o rito da investigação.

Pauta da comissão

Na sessão desta terça-feira, há em pauta o requerimento para a convocação do ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, que atuou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No mesmo dia, estão previstos os chamamentos dos ex-ministros Carlos Lupi e Carlos Gabas, todos da pasta da Previdência, e mais 10 ex-presidentes do INSS.

Lupi era o ministro da Previdência quando a crise que envolve descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões explodiu. Já Gabas comandou a pasta no segundo governo de Dilma Rousseff.

O nome de Oliveira é apontado em investigação da Polícia Federal, que identificou vínculos com pessoas ligadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.

Lista de requerimentos para a convocação de 10 ex-presidentes do INSS

Lindolfo Neto de Oliveira Sales , presidente entre 2012 e 2015

, presidente entre 2012 e 2015 Elisete Berchiol da Silva Iwai , presidente entre 2015 e 2016

, presidente entre 2015 e 2016 Leonardo de Melo Gadelha , presidente entre 2016 e 2017

, presidente entre 2016 e 2017 Francisco Paulo Soares Lopes , presidente entre 2017 e 2018

, presidente entre 2017 e 2018 Edison Antônio Costa Britto Garcia , presidente entre 2018 e 2019

, presidente entre 2018 e 2019 Renato Rodrigues Vieira , presidente entre 2019 e 2020

, presidente entre 2019 e 2020 Leonardo José Rolim Guimarães , presidente entre 2020 e 2021

, presidente entre 2020 e 2021 Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano , presidente entre 2022 e 2023

, presidente entre 2022 e 2023 Glauco André Fonseca Wamburg , presidente interino em 2023

, presidente interino em 2023 Alessandro Stefanutto, presidente entre 2023 e 2025, momento em que veio a público a informação sobre os descontos

Também estão na pauta desta terça-feira as convocações de:

Eliane Viegas Mota: diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladoria-Geral da União (CGU)

Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi: delegado da Polícia Federal

Patrícia Bettin Chaves: coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU)

Eli Cohen: advogado

A CPI também pauta requerimentos de informação. A comissão quer saber da CGU informações sobre o sistema interno e requisição de três credenciais com acesso amplo, documentos de auditorias sobre descontos indevidos no INSS, e pediu dois servidores para apoio técnico investigativo.

Há também pedidos à Polícia Federal para ter acesso aos autos de inquéritos policiais sobre descontos fraudulentos no INSS e uma solicitação de apoio técnico de três servidores.

O colegiado também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) acesso (com eventual quebra de sigilo) aos inquéritos que tratam sobre os descontos indevidos, à DPU informações sobre procedimentos envolvidos nesse episódio, ao Tribunal de Contas da União (TCU) documentos e informações de autorias, ao INSS, ao ministério da Previdência e ao Conselho Nacional de Previdência Social acesso a processos administrativos e disciplinares desde 2015 sobre as fraudes.