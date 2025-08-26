Política

Decisão inesperada
Notícia

Duarte Jr. é escolhido vice-presidente da CPI do INSS

Deputado federal maranhense recebeu apoio da oposição ao governo Lula no Congresso Nacional, mesmo integrando a base governista

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS