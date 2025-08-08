Política

Dino rebate EUA e diz que não cabe a embaixadas monitorar Justiça: "Espero que voltem a imperar o diálogo e as relações amistosas"

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil traduziu comentário do secretário de diplomacia pública, Darren Beattie, ameaçando autoridades do Judiciário brasileiro que "contribuam com Moraes"

Agência Brasil

