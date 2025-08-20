Deputados aprovam urgência de projeto para punir parlamentar que impedir funcionamento da Câmara

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), a urgência para análise do Projeto de Resolução 63/25 que prevê pedido de suspensão por seis meses para quem agredir fisicamente ou impedir, por ação física, o funcionamento das atividades legislativas.
O projeto foi apresentado pela mesa diretora da Casa após deputados federais e senadores da oposição terem ocupado, no início do mês, os plenários da Câmara e do Senado para protestar contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, obstruindo a realização de sessões e votações.
Uma das justificativas do projeto é que "confrontos físicos entre parlamentares são manifestamente incompatíveis com a dignidade do mandato e com os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito".
"Tais atos não apenas paralisam a atividade legislativa, mas também erodem a imagem e a autoridade desta Casa perante a sociedade", alegou a mesa diretora, na justificativa da proposta.
Outro argumento é que não há tempo hábil para aguardar a tramitação de representações por quebra de decoro, que precisam de participação da Corregedoria Parlamentar e aval da Mesa.
Motta é favorável à proposta
Favorável à proposta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a iniciativa demonstra que não será permitido atos como os da oposição.
— É uma demonstração de que devemos ser enérgicos com esse tipo de atitude. (...) Como estamos tendo movimentos desequilibrados, só vamos conseguir controlar se tivermos sobre a Mesa a condição de punir e sermos pedagógicos com quem não cumprir o Regimento Interno — afirmou o presidente da Casa.