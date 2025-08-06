Política

Com obstrução
Notícia

Deputados aliados do governo Lula cogitam realizar sessão da Câmara em plenário alternativo

Segundo parlamentares, presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não descartou a medida. Na terça, trabalhos foram cancelados por obstrução de parlamentares

Zero Hora

