Deputados aliados do governo Lula cogitam realizar sessão da Câmara em plenário alternativo

Motta não descartou a sugestão. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

Em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quarta-feira (6), líderes de partidos aliados do governo federal sugeriram realizar sessões em plenários alternativos para manter a Casa funcionando.

Segundo deputados presentes na reunião, Motta não descartou a sugestão, que seria uma forma de mostrar que os parlamentes não conseguirão nada à força, segundo o g1.

A Casa tem 16 plenários de comissões, fora o plenário principal – onde está localizada a Mesa Diretora da Casa, atualmente obstruída.

Na terça-feira (6), as sessões nas duas casas do Legislativo foram canceladas após parlamentares de oposição ao governo ocuparem as mesas diretoras dos plenários e obstruírem os trabalhos após determinação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. As sessões desta quarta também não aconteceram.