Política

Fraude nas aposentadorias
Notícia

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS: "trabalho técnico e imparcial"

Em seu primeiro mandato, Ayres é vice-líder do Republicanos na Câmara. Senador Omar Aziz será o presidente da comissão

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS