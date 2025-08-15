Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS: "trabalho técnico e imparcial"

VAyres tem perfil considerado moderado. Douglas Gomes / Republicanos / Divulgação

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a fraude do INSS envolvendo o desvio de recursos de descontos de aposentados e pensionistas será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

A escolha foi comunicada nesta sexta-feira (15) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Desejo a ele, ao presidente [da CPMI] Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nesta pauta tão relevante para o país”, escreveu Motta em uma rede social.

O deputado Ricardo Ayres disse à Agência Brasil que conduzirá um trabalho imparcial.

“Vamos conduzir um trabalho técnico, imparcial, mas com rigor e responsabilidade, sobretudo para proteger nossos aposentados e pensionistas. Devemos isso ao país”, afirmou.

A presidência do colegiado será conduzida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), cuja escolha foi divulgada na quarta-feira (13) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aziz foi presidente da CPI da Covid.

A CPMI deve ser instalada na próxima semana e será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, e terá 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados do INSS.

A Polícia Federal (PF) reuniu indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões da cobrança das mensalidades associativas de 2019 a 2024.

Quem é Ricardo Ayres

Natural de Goiânia (GO), Ricardo Ayres, 46 anos, cumpre seu primeiro mandato como deputado federal. Ele é vice-líder da sigla na Câmara desde 2023, e é considerado um nome de centro e de perfil moderado.