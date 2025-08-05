Política

Em menos de 24 horas
Notícia

Deputado gaúcho faz primeiro pedido de visita a Bolsonaro em prisão domiciliar

O deputado federal Marcelo Moraes (PL-RS) protocolou, no Supremo Tribunal Federal, a primeira solicitação para fazer uma "visita institucional" ao ex-presidente

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS