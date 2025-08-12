Política

Na Câmara

Deputada Fernanda Melchionna propõe que Lei Magnitsky não tenha efeito no Brasil

Projeto da parlamentar governista pretende estabelecer que "nenhuma instituição, pública ou privada, pode exercer poder sancionatório com base em legislações estrangeiras"

Estadão Conteúdo

Rayanderson Guerra

