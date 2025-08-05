Política

Após decisão do STF
Notícia

Defesa de Bolsonaro diz que foi surpreendida com prisão domiciliar: "Não descumpriu qualquer medida"

Alexandre de Moraes afirmou que ex-presidente utilizou redes sociais de aliados, assim como de seus três filhos parlamentares

Agência Brasil

