Defesa de Augusto Heleno afirma que general teve conduta "acessória e periférica" e pede absolvição ao STF

Ex-ministro do Gabinete de Segurança Instituicional é réu no núcleo 1 do processo sobre tentativa de golpe de Estado

Agência Brasil

