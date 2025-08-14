Defesa de Augusto Heleno afirma que general teve conduta "acessória e periférica" e pede absolvição ao STF

Defesa de Augusto Heleno afirma que provas indicam atuação "acessória e periférica". Gustavo Moreno / STF

A defesa do general Augusto Heleno negou que o militar tenha participado de tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) defenderam sua absolvição nas alegações finais enviadas nesta quarta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um dos réus do núcleo 1 do processo.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Augusto Heleno de dar apoio às medidas para desacreditar o sistema de justiça e a votação eletrônica.

Para a defesa, as provas colhidas durante a instrução do processo “afastam qualquer hipótese de protagonismo” de Heleno na trama golpista.

“Uma análise detida dos fatos narrados na denúncia revela que a conduta do general Heleno, então Ministro do GSI, foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa”, afirmou a defesa.

Alegações finais

A manifestação dos advogados está nas alegações finais que foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O prazo final de 15 dias para os advogados protocolarem suas manifestações termina nesta quarta.

As alegações representam a última manifestação dos réus antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados.

Além de Augusto Heleno, Bolsonaro e mais seis aliados apresentaram suas alegações. Por estar na condição de delator, Mauro Cid entregou as alegações no mês passado.

