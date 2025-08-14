Defesa de Augusto Heleno afirma que general teve conduta "acessória e periférica" e pede absolvição ao STF

A defesa do general Augusto Heleno negou que o militar tenha participado de tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) defenderam sua absolvição nas alegações finais enviadas nesta quarta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um dos réus do núcleo 1 do processo.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Augusto Heleno de dar apoio às medidas para desacreditar o sistema de justiça e a votação eletrônica.
Para a defesa, as provas colhidas durante a instrução do processo “afastam qualquer hipótese de protagonismo” de Heleno na trama golpista.
“Uma análise detida dos fatos narrados na denúncia revela que a conduta do general Heleno, então Ministro do GSI, foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa”, afirmou a defesa.
Alegações finais
A manifestação dos advogados está nas alegações finais que foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O prazo final de 15 dias para os advogados protocolarem suas manifestações termina nesta quarta.
As alegações representam a última manifestação dos réus antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados.
Além de Augusto Heleno, Bolsonaro e mais seis aliados apresentaram suas alegações. Por estar na condição de delator, Mauro Cid entregou as alegações no mês passado.
Réus do núcleo 1
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro