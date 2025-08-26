De "Tudo Pelo Social" a "Do lado do povo brasileiro": veja os logos e slogans dos governos federais em 40 anos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (26) que adotará um novo slogan para apresentar suas ações e fortalecer a comunicação. A partir da próxima semana, as peças publicitárias usarão a frase "Do lado do povo brasileiro" no lugar de "União e Reconstrução", slogan usado no início da gestão.
A prática é comum desde a redemocratização. A eleição de cada presidente resulta também no lançamento de uma marca própria de comunicação do governo — composta por logotipo, tipografia e, às vezes, slogan.
Sem obrigação legal específica, essa marca é normatizada por manuais da Secretaria de Comunicação (Secom) e aparece em campanhas institucionais, documentos e ofícios, publicidade legal, placas de obras e eventos. Ela identifica ações do Executivo e unifica sua presença visual, mas, mais do que uma escolha estética, os logos funcionam como marcas políticas: traduzem projetos de poder, valores e discursos de cada gestão.
Compare, abaixo, os dois logos do terceiro governo Lula e as logomarcas e slogans dos governos federais do Brasil desde 1985.
José Sarney (1985-1990)
O logo do governo Sarney surgiu inicialmente em preto e branco, depois ganhou linhas nas cores amarela e verde.
Fernando Collor (1990-1992)
O primeiro presidente eleito pela população após a redemocratização, Fernando Collor, foi também o primeiro a apostar em uma identidade visual moderna, estilizando a bandeira nacional em suas cores tradicionais. Não havia slogan na marca.
Itamar Franco (1992-1995)
O logo do governo Itamar Franco, vice que assumiu após o afastamento de Collor, mostrava a bandeira nacional em movimento acompanhada do slogan "União de Todos". O símbolo tinha a forma de um triângulo, assim como a bandeira de Minas Gerais, Estado de onde vinha a família de Franco.
Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)
O primeiro logo do governo FHC não tinha slogan e lembrava a identidade criada para sua campanha presidencial, seguindo a tipografia do partido. Em 1997, foi lançada uma versão com a bandeira estilizada e o slogan "Brasil em Ação". Dois anos depois, em 1999, surgiu o logo "Trabalhando em todo o Brasil", com faixas verde e amarela nas laterais.
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)
O logo do primeiro governo Lula foi mantido praticamente inalterado durante os dois mandatos. A marca inovou ao usar o nome "Brasil" com a bandeira estilizada no "A" e o restante das letras coloridas, estabelecendo uma identidade visual moderna.
Dilma Rousseff (2011-2015)
A presidente Dilma Rousseff lançou o logo com o tema "Brasil, país rico é um país sem pobreza". A imagem era semelhante ao logo do governo anterior, mas restrito às cores da bandeira. Em 2015 o governo alterou o slogan para Pátria Educadora, alinhado com as novas metas e prioridades da administração.
Michel Temer (2016-2019)
O governo Temer simplificou a identidade visual, adotando um logo mais sóbrio com a bandeira estilizada e o nome "Governo Federal". Não havia slogan oficial, mas destacava as palavras "Ordem e Progresso" da bandeira nacional.
Jair Bolsonaro (2019 -2023)
O logotipo do governo Bolsonaro incorporava uma versão estilizada da bandeira nacional com um pôr do sol, acompanhado do slogan parte do hino nacional: "Pátria Amada Brasil".
Lula (2023-2026)
O terceiro mandato do presidente Lula começou com uma logomarca que retomava a paleta de cores vibrantes usada nas primeiras gestões do petista, com o slogan "União e Reconstrução".
No segundo logo, a palavra "Federal" é retirada, ficando apenas "Governo do Brasil". O logo permanece o mesmo, mas o slogan muda para "Do lado do povo brasileiro".
Dentro do governo, há um entendimento de que a etapa de "união e reconstrução" do país já foi cumprida e o novo slogan sinaliza as ações para reta final do mandato, focadas em defender a soberania, buscar justiça social e "cuidar das pessoas".
A mudança acontece em meio ao embate do governo brasileiro com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, impôs tarifas contra produtos brasileiros e diversas outras sanções.