De "Tudo Pelo Social" a "Do lado do povo brasileiro": veja os logos e slogans dos governos federais em 40 anos

Novo logo do governo Lula, lançado nesta terça-feira (26). Governo Federal / Divulgação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (26) que adotará um novo slogan para apresentar suas ações e fortalecer a comunicação. A partir da próxima semana, as peças publicitárias usarão a frase "Do lado do povo brasileiro" no lugar de "União e Reconstrução", slogan usado no início da gestão.

A prática é comum desde a redemocratização. A eleição de cada presidente resulta também no lançamento de uma marca própria de comunicação do governo — composta por logotipo, tipografia e, às vezes, slogan.

Sem obrigação legal específica, essa marca é normatizada por manuais da Secretaria de Comunicação (Secom) e aparece em campanhas institucionais, documentos e ofícios, publicidade legal, placas de obras e eventos. Ela identifica ações do Executivo e unifica sua presença visual, mas, mais do que uma escolha estética, os logos funcionam como marcas políticas: traduzem projetos de poder, valores e discursos de cada gestão.

Compare, abaixo, os dois logos do terceiro governo Lula e as logomarcas e slogans dos governos federais do Brasil desde 1985.

José Sarney (1985-1990)

O logo do governo Sarney surgiu inicialmente em preto e branco, depois ganhou linhas nas cores amarela e verde.

Logo de Sarney era simples e tinha como slogan "Tudo pelo Social". Governo Federal / Reprodução

Fernando Collor (1990-1992)

O primeiro presidente eleito pela população após a redemocratização, Fernando Collor, foi também o primeiro a apostar em uma identidade visual moderna, estilizando a bandeira nacional em suas cores tradicionais. Não havia slogan na marca.

Marca do governo de Collor não tinha slogan. Governo Federal / Reprodução

Itamar Franco (1992-1995)

O logo do governo Itamar Franco, vice que assumiu após o afastamento de Collor, mostrava a bandeira nacional em movimento acompanhada do slogan "União de Todos". O símbolo tinha a forma de um triângulo, assim como a bandeira de Minas Gerais, Estado de onde vinha a família de Franco.

Logo do governo de Itamar Franco era um triangulo amarelo. Governo Federal / Reprodução

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)

O primeiro logo do governo FHC não tinha slogan e lembrava a identidade criada para sua campanha presidencial, seguindo a tipografia do partido. Em 1997, foi lançada uma versão com a bandeira estilizada e o slogan "Brasil em Ação". Dois anos depois, em 1999, surgiu o logo "Trabalhando em todo o Brasil", com faixas verde e amarela nas laterais.

Primeiro logo do governo FHC não tinha slogan. Governo Federal / Reprodução

O segundo trazia uma bandeira estilizada com o slogan. Governo Federal / Reprodução

Terceiro logo do governo FHC mudou identidade mais uma vez. Governo Federal / Reprodução

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)

O logo do primeiro governo Lula foi mantido praticamente inalterado durante os dois mandatos. A marca inovou ao usar o nome "Brasil" com a bandeira estilizada no "A" e o restante das letras coloridas, estabelecendo uma identidade visual moderna.

Logo do governo Lula modernizou e trouxe cores para o logo. Governo Federal / Reprodução

Dilma Rousseff (2011-2015)

A presidente Dilma Rousseff lançou o logo com o tema "Brasil, país rico é um país sem pobreza". A imagem era semelhante ao logo do governo anterior, mas restrito às cores da bandeira. Em 2015 o governo alterou o slogan para Pátria Educadora, alinhado com as novas metas e prioridades da administração.

Primeiro logo do governo Dilma era semelhante ao anterior. Governo Federal / Reprodução

No começo de 2015, o governo Dilma mudou o slogan. Governo Federal / Reprodução

Michel Temer (2016-2019)

O governo Temer simplificou a identidade visual, adotando um logo mais sóbrio com a bandeira estilizada e o nome "Governo Federal". Não havia slogan oficial, mas destacava as palavras "Ordem e Progresso" da bandeira nacional.

Logo do governo de Temer não teve slogan. Governo Federal / Reprodução

Jair Bolsonaro (2019 -2023)

O logotipo do governo Bolsonaro incorporava uma versão estilizada da bandeira nacional com um pôr do sol, acompanhado do slogan parte do hino nacional: "Pátria Amada Brasil".

Logo do governo Bolsonaro trouxe o lema do hino, "Pátria Amada Brasil". Governo Federal / Reprodução

Lula (2023-2026)

O terceiro mandato do presidente Lula começou com uma logomarca que retomava a paleta de cores vibrantes usada nas primeiras gestões do petista, com o slogan "União e Reconstrução".

Terceiro mandato de Lula começou com o logo "União e Reconstrução". Governo Federal / Reprodução

Segundo logo do terceiro governo Lula foi lançado nesta terça-feira. Governo Federal / Reprodução

No segundo logo, a palavra "Federal" é retirada, ficando apenas "Governo do Brasil". O logo permanece o mesmo, mas o slogan muda para "Do lado do povo brasileiro".

Dentro do governo, há um entendimento de que a etapa de "união e reconstrução" do país já foi cumprida e o novo slogan sinaliza as ações para reta final do mandato, focadas em defender a soberania, buscar justiça social e "cuidar das pessoas".