Política

Identidade
Notícia

De "Tudo Pelo Social" a "Do lado do povo brasileiro": veja os logos e slogans dos governos federais em 40 anos

Nesta terça-feira (26), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a substituição do lema

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS