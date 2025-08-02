Datafolha: governo Lula mantém reprovação de 40% e aprovação de 29% após tarifaço

Avaliação negativa se mantém, apesar das expectativas por melhora na imagem do presidente. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com reprovação de 40% e aprovação de 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje (2). O levantamento foi feito com 2.004 eleitores de 130 cidades do País, entre os dias 29 e 30 de julho, durante a escalada das tensões na guerra comercial com o presidente americano Donald Trump.

Havia expectativa sobre os ganhos de imagem para o petista, mas houve manutenção da avaliação de "ruim/péssimo", enquanto a de "ótimo/bom" oscilou de 28% para 29% em relação à rodada anterior da pesquisa, em junho. A avaliação do governo como "regular" teve variação de 31% para 29% e 1% dos entrevistados não quis opinar.

A pesquisa mostra que Lula segue com maior desaprovação com o eleitorado de classe média baixa (62%), mais rico (57%), evangélico (55%), sulista (51%), mais instruído (49%) e com idade entre 35 e 44 anos (48%).

A pesquisa divulgada hoje também mostra que 50% dos eleitores desaprovam o trabalho de Lula no Executivo Federal e 46% aprovam, em estabilidade estatística em relação ao levantamento de junho.

Opinião sobre prisão de Bolsonaro

A pesquisa do Datafolha ainda indica que 48% dos brasileiros desejam ver o ex-presidente Jair Bolsonaro preso, enquanto 46% querem que ele fique livre. O resultado é considerado um empate, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento mostra que 51% duvidam que Bolsonaro realmente vá para a cadeia. O levantamento ainda aponta que 6% dos entrevistados não souberam responder sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro.

Em abril, outra pesquisa havia feito a mesma pergunta e, na ocasião, 52% defendiam a prisão de Bolsonaro, enquanto 42% eram contrários.