Datafolha aponta que 51% aprovam e 42% discordam da prisão domiciliar de Bolsonaro

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (14) indica que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 4 de agosto. Por outro lado, 42% discordam da decisão do magistrado.
A parcela que endossa a sentença contra o ex-presidente concorda que ele teria desobedecido à ordem de não usar as redes sociais ao participar de uma chamada de vídeo, em uma manifestação em seu apoio e com ataques ao STF que foi transmitida por várias pessoas.
Bolsonaro aguarda julgamento sobre a acusação de tentar um golpe de Estado para permanecer no poder após perder a reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.
O levantamento também mostra que 53% dos entrevistados consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do País no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta "motivos políticos".
A pesquisa aponta ainda que 43% pensam que o Supremo trata o ex-presidente de maneira pior do que outros políticos, enquanto 37% consideram que o faz de forma igual. Outros 13% veem o Judiciário tratando-o melhor.
Nos segmentos da população, a prisão é mais aprovada entre jovens de 16 a 24 anos (60%). A medida é mais rejeitada na região Sul (51%).
Veja os resultados completos da pesquisa:
Opinião sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro
- 51% – Concordam com a decisão do ministro Alexandre de Moraes.
- 42% – Discordam da decisão.
Percepção sobre a atuação de Moraes
- 53% – Acreditam que ele está seguindo as leis e a Constituição.
- 39% – Acham que Bolsonaro está sendo injustiçado por “motivos políticos”.
Tratamento do STF em relação a Bolsonaro
- 43% – Consideram que é tratado pior que outros políticos.
- 37% – Consideram tratamento igual ao de outros políticos.
- 13% – Consideram tratamento melhor que outros políticos.
- 7% – Não souberam opinar.
O levantamento ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios entre segunda-feira (12), e terça-feira (13). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.