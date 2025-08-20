CPI do INSS: oposição derrota governo e cúpula do Congresso em eleição de presidente e relator

Em oposição à indicação de Alcolumbre, o senador Carlos Viana foi eleito presidente da CPMI do INSS. Edilson Rodrigues / Agência Senado/Divulgação

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os desvios no INSS foi instalada nesta quarta-feira (20) na Câmara dos Deputados. O grupo terá 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas.

Inicialmente, a sessão foi presidida pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que conduziu a eleição para a presidência da comissão. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi escolhido como presidente e o relator é o deputado Alfredo Gaspar de Mendonça Neto (União-AL).

A comissão será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares. A sessão foi encerrada por volta das 13h18min desta quarta-feira.

A Polícia Federal (PF) reuniu indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões de cobranças das mensalidades associativas entre 2019 e 2024.

Alfredo Gaspar será o relator da CPMI do INSS, contrariando acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Vitória da oposição

Apesar de haver acordo político entre os presidentes do Senado e da Câmara para a indicação de Omar Aziz (PSD-AM) para a presidência, o senador Carlos Viana (Podemos) acabou sendo o eleito. Ele teve 17 votos, contra 14 de Aziz, alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dois senadores da oposição anunciaram candidaturas próprias: Viana, líder do Podemos no Senado, e Eduardo Girão (Novo-CE), que depois desistiu e declarou apoio ao concorrente.

Leia Mais Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias no Judiciário e limite a teletrabalho no setor público

Também havia acordo para que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) assumisse a relatoria do colegiado. No lugar dele, o escolhido por Viana foi Alfredo Gaspar.

O deputado é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi relator do pedido de suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Na ocasião, ele recomendou a suspensão da ação. Gaspar também é um dos signatários de um requerimento para dar urgência ao projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro.

Reclamação de Aziz

Após Tereza Cristina (PP-MS) anunciar o resultado, Omar Aziz criticou o encerramento da votação antes que todos os parlamentares tivessem a oportunidade de participar.

— É uma disputa, uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. Assim como Lula ganhou do Bolsonaro porque teve mais voto. Aqui também a senhora encerrou a votação antes de completar o número, mas isso é uma outra questão. Isso não vou estar discutindo aqui nem com a senhora, nem com ninguém — disse.