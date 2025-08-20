- A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os desvios das pensões e salários dos aposentados do INSS é instalada nesta quarta-feira (20) na Câmara dos Deputados
- A comissão será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares.
- Foi eleito presidente o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que passou a presidir a sessão. O relator será o deputado Alfredo Gaspar de Mendonça Neto (União-AL)
- Parlamentares terão 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas
- Indícios apontam irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões em cobranças das mensalidades associativas, de 2019 a 2024
CPI do INSS é instalada na Câmara dos Deputados; acompanhe ao vivo
