Política

CEEE e RGE
Notícia

CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia Legislativa define vice-presidente e relator

Capitão Martim (Republicanos) estará a frente dos os trabalhos junto com deputado Miguel Rossetto (PT), presidente da Comissão. Já a relatoria vai ser feita pelo deputado Marcus Vinícius (PP)

Zero Hora

