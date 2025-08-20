CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia Legislativa define vice-presidente e relator

Instalada em 12 de agosto, a CPI tem, regimentalmente, 120 dias de funcionamento. Fernando Gomes / Assembleia Legislativa / Divulgação

A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a atuação das concessionários de energia elétrica definiu, nesta quarta-feira (20), o vice-presidente e o relator da CPI na Assembleia Legislativa.

Capitão Martim (Republicanos) vai copresidir os trabalhos junto com deputado Miguel Rossetto (PT), presidente da Comissão. Já a relatoria vai ficar por conta de Marcus Vinícius (PP).

— A população gaúcha merece respeito e um serviço eficiente. Da minha parte, os membros da comissão e a sociedade poderão contar com uma conduta ética e responsável. Não admito, nem permitirei, qualquer tipo de proselitismo nos trabalhos. Nossa missão é garantir justiça — disse o deputado ao assumir a relatoria da CPI, função responsável pela elaboração do relatório final.

O plano de trabalho deve ser definido no próximo encontro — agendado para quarta-feira (27), após o encerramento da sessão plenária.

Instalada em 12 de agosto, a CPI tem, regimentalmente, 120 dias de funcionamento. Segundo Rosseto, o objetivos dos trabalhos é investigar os recorrentes problemas de distribuição de energia elétrica das duas maiores concessionárias do Estado: a CEEE Equatorial e a RGE. Juntas, elas são responsáveis por mais de 90% do serviço do RS.

— Delimitamos também aos anos de 2019 pela RGE, quando ela assume a AES Sul, portanto se constitui na primeira grande concessionária prestadora de serviços e da CEEE Equatorial, a partir de 2021, quando assume a responsabilidade da distribuição até então feita pela CEEE estatal — esclareceu Rossetto.

Quatro regimentos estavam previstos na Ordem do Dia, apenas dois foram deliberados, a escolha do vice-presidente e relator. Para o primeiro cargo, Capitão Martim teve 11 votos.

Para a relatoria, dois deputados se inscreveram: Marcus Vinícius e Jeferson Fernandes (PT). Marcus Vinícius foi eleito com sete votos — Fernandes recebeu cinco preferências.

O deputado Frederico Antunes (PP) propôs que os outros dois requerimentos, prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias além do prazo regimental e suspensão das atividades no recesso parlamentar, ficassem para a próxima semana. Os temas geraram discussão entre os presentes. Rossetto acatou a sugestão.

Conforme orientado pelo presidente da CPI, os requerimentos dos parlamentes devem ser encaminhados até sexta-feira (22), para constar na pauta da próxima reunião. A partir do terceiro encontro, deve-se iniciar a coleta de testemunhos, depoimentos e oitivas de convidados e convocados.

Participaram da reunião:

Miguel Rossetto (PT)

Jeferson Fernandes (PT)

Laura Sito (PT)

Luciano Silveira (MDB)

Capitão Martim (Republicanos)

Marcus Vinícius (PP)

Professor Bonatto (PSDB)

Paparico Bacchi (PL)

Elton Weber (PSB)

Halley Lino (PT)

Stela Farias (PT)

Frederico Antunes (PP)

Delegado Zucco (Republicanos)

Tiago Cadó (PDT)

Dr. Thiago Duarte (União)

Bruna Rodrigues (PCdoB)

Adão Pretto Filho (PT)