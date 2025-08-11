Corregedoria da Câmara tem 48 horas para se manifestar sobre queixas contra deputados acusados de motim

Motta retomou os trabalhos da Câmara após cerca de 30 horas de obstrução entre 5 e 6 de agosto. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Corregedoria da Câmara dos Deputados recebeu na manhã desta segunda-feira (11) as queixas e pedidos de punições contra 14 parlamentares acusados de obstruírem os trabalhos da Casa na última semana. A lista, que conta com nomes do PL, PP e Novo, ainda pode aumentar.

Conforme o g1, há pedidos pela suspensão e cassação dos mandatos dos parlamentares que pernoitaram no plenário e impediram a retomada das sessões após as férias em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Corregedoria da Câmara tem, a partir de agora, 48 horas para analisar a documentação e apresentar o seu parecer final.

— Pretendo pedir uma reunião com a Mesa Diretora para ouvi-los. Os casos mais simples podem ser resolvidos de forma mais rápida. Os casos mais difíceis considero abrir prazo para defesa — disse Diego Coronel (PSD-BA), corregedor da Câmara dos Deputados, à Globo.

A expectativa é que Coronel apresente o parecer final nesta quarta-feira (13), no entanto, ele observa que pode solicitar extensão do prazo de 48 horas "para concluir a análise dos casos mais complexos". A análise será apresentada à Mesa Diretora, formada por Hugo Motta, presidente da Câmara e quem decidiu encaminhar a queixa, e outros seis deputados.

Caso aprovada, a representação irá tramitar no Conselho de Ética e o processo disciplinar contra os parlamentares será aberto.

Representações

Foram encaminhadas à Corregedoria 14 representações contra parlamentares, sendo 12 contra deputados do PL, uma contra deputado do PP e uma contra parlamentar do Novo. Os parlamentares envolvidos são: