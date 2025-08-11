Corregedoria da Câmara tem 48 horas para se manifestar sobre queixas contra deputados acusados de motim

A Corregedoria da Câmara dos Deputados recebeu na manhã desta segunda-feira (11) as queixas e pedidos de punições contra 14 parlamentares acusados de obstruírem os trabalhos da Casa na última semana. A lista, que conta com nomes do PL, PP e Novo, ainda pode aumentar.
Conforme o g1, há pedidos pela suspensão e cassação dos mandatos dos parlamentares que pernoitaram no plenário e impediram a retomada das sessões após as férias em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Corregedoria da Câmara tem, a partir de agora, 48 horas para analisar a documentação e apresentar o seu parecer final.
— Pretendo pedir uma reunião com a Mesa Diretora para ouvi-los. Os casos mais simples podem ser resolvidos de forma mais rápida. Os casos mais difíceis considero abrir prazo para defesa — disse Diego Coronel (PSD-BA), corregedor da Câmara dos Deputados, à Globo.
A expectativa é que Coronel apresente o parecer final nesta quarta-feira (13), no entanto, ele observa que pode solicitar extensão do prazo de 48 horas "para concluir a análise dos casos mais complexos". A análise será apresentada à Mesa Diretora, formada por Hugo Motta, presidente da Câmara e quem decidiu encaminhar a queixa, e outros seis deputados.
Caso aprovada, a representação irá tramitar no Conselho de Ética e o processo disciplinar contra os parlamentares será aberto.
Representações
Foram encaminhadas à Corregedoria 14 representações contra parlamentares, sendo 12 contra deputados do PL, uma contra deputado do PP e uma contra parlamentar do Novo. Os parlamentares envolvidos são:
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
- Carlos Jordy (PL-RJ)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Zucco (PL-RS)
- Allan Garcês (PP-MA)
- Caroline de Toni (PL-SC)
- Marco Feliciano (PL-SP)
- Domingos Sávio (PL-MG)
- Marcel Van Hattem (Novo-RS)
- Zé Trovão (PL-SC)
- Bia Kicis (PL-DF)
- Paulo Bilynskyj (PL-SP)
- Marcos Pollon (PL-MS)
- Julia Zanatta (PL-SC)