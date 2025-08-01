Política

Em Brasília
Notícia

"Contribuímos decisivamente para preservar a democracia": Barroso defende STF e presta apoio a Moraes 

Na sessão que marcou o fim do recesso, presidente do Supremo Tribunal Federal fez discurso que relembrou as tentativas de golpe de Estado no Brasil 

Zero Hora

