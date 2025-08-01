"Contribuímos decisivamente para preservar a democracia": Barroso defende STF e presta apoio a Moraes 

Barroso abriu a sessão desta sexta-feira (1º) defendendo o STF e a soberania do Brasil. TV Justiça / Youtube / Reprodução

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso abriu a sessão desta sexta-feira (1º), que marcou o retorno das atividades, com um pronunciamento em defesa da Corte e apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Com citações ao filme Ainda Estou Aqui e ao jornalista Vladimir Herzog, ele relembrou as tentativas de golpe de Estado no Brasil e defendeu a soberania do país.

— As tentativas de quebra de institucionalidade nos acompanham desde os primeiros passos da República Brasileira. Do início da República até o final do regime militar, a história do Brasil foi a história de golpes, contragolpes, intervenções militares, rupturas ou tentativas de ruptura da legalidade constitucional — iniciou Barroso.

Segundo ele, "foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo do leste europeu à América Latina".

O magistrado relembrou um caso de 1892, em que um habeas corpus favorável a um grupo de generais que havia então se rebelado contra o STF havia sido apresentado na Casa. Então, citou uma frase de Floriano Peixoto.

— Se o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus, não sei quem amanhã dará habeas corpus aos ministros — disse, ao explicar que a situação demonstrou três pontos da história constitucional e republicana brasileira: "presidentes autoritários, militares envolvidos em política e ameaças ao Supremo Tribunal Federal".

Com o exemplo, Barroso argumentou que o STF, mais de uma vez, impediu que o poder fosse tomado por militares e grupos políticos autoritários.

— Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente para preservar a democracia. E como gosto sempre de lembrar, a democracia tem lugar para todos, conservadores, liberais e progressistas — declarou.

Primeiro pronunciamento de Moraes

Principal alvo das sanções do governo dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes falou pela primeira vez sobre os ataques e as decisões impostas contra ele. O magistrado reiterou que as medidas não vão interferir no processo que julga a trama golpista.

— Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. E o poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro — declarou.

"Ação orquestrada contra o povo brasileiro"

Em suas considerações, o ministro Gilmar Mendes afirmou que "não é segredo" que os ataques dos Estados Unidos à soberania do Brasil foram estimulados por "radicais inconformados com a derrota do seu grupo político". O magistrado defendeu Moraes e classificou as medidas anunciadas pelo governo norte-americano como uma "ação orquestrada contra o povo brasileiro".

— Os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos — disse.