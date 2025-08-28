Política

Em Belo Horizonte
Notícia

Condenada pelo 8 de Janeiro é presa no Brasil ao desembarcar de voo de deportados dos EUA

STF estabeleceu pena de 13 anos e seis meses de prisão para Rosana Maciel Gomes, que estava foragida

Agência Brasil

