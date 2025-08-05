Como deputados federais gaúchos reagiram à prisão domiciliar de Bolsonaro; veja algumas postagens

Bolsonaro cumpre prisão na sua residência em Brasília. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

No final da tarde de segunda-feira (4), o ex-presidente Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A decisão, embasada no descumprimento das medidas cautelares, teve reação imediata dos deputados gaúchos.

Parlamentares da oposição do atual governo consideraram a prisão uma injustiça e um ataque ao Estado de Direito. Além disso, apontam que a decisão pode motivar a aplicação de sanções ao país, por parte dos Estados Unidos.

Já deputados da esquerda consideraram a decisão do ministro coerente e apontaram que ninguém está acima da lei.

Veja como os deputados federais do Rio Grande do Sul se posicionaram:

Direita





Parlamentares da esquerda

Confira publicação de demais parlamentares gaúchos da esquerda