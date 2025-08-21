Comissão da Câmara aprova criação do crime de estupro virtual de vulnerável e aumento de penas para outros casos; entenda

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou um projeto de lei que cria o crime de estupro virtual de vulnerável, aumenta as penas mínimas para estupro de vulnerável e amplia o rol de vítimas. O projeto seguirá para análise do plenário da Casa. Para virar lei, precisará ser aprovado também pelo Senado.
Atualmente, o estupro de vulnerável abrange vítimas:
- menores de 14 anos
- pessoas com enfermidade ou deficiência mental que impeça o discernimento do ato
O projeto amplia a definição para incluir qualquer tipo de deficiência — física, mental, intelectual ou sensorial.
O texto também estabelece mudanças no Código Penal:
- Estupro de vulnerável: pena de 10 a 15 anos de reclusão (hoje de oito a 15 anos)
- Com lesão corporal grave: 12 a 20 anos de reclusão (hoje de 10 a 20 anos)
- Em caso de morte da vítima: 20 a 30 anos de reclusão (hoje de 12 a 30 anos)
As mesmas penas passam a valer quando o crime ocorrer em ambiente virtual, como redes sociais, e há previsão de prisão temporária para os indiciados.
Estupro virtual
O projeto define estupro virtual de vulnerável como: assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, menores de 14 anos a se exibirem de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
A pena prevista é de 10 a 15 anos de reclusão. A proposta também cria agravantes para outros crimes contra a dignidade sexual.
Proteção integral
A versão aprovada é um substitutivo da relatora, deputada Bia Kicis (PL-DF), para o projeto de lei 1213/11, do ex-deputado Carlos Bezerra (MT), e apensados.
Bia Kicis defendeu o aumento das penas mínimas como forma de equiparar a gravidade do crime à punição.
— É conveniente e oportuna a majoração das penas mínimas a fim de se estabelecer a equivalência entre as condutas praticadas e a gravidade da lesão por elas ocasionada — disse a relatora.