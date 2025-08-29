Política

"Causada pelo Estado brasileiro"

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

A entrega foi feita aos familiares de Zuzu — por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos — durante cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Estadão Conteúdo

Rayanderson Guerra

