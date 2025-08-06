Política

Deputada detida

CCJ da Câmara avança no processo de cassação do mandato de Carla Zambelli e convidará Delgatti Neto para testemunhar

Hacker foi condenado junto com a parlamentar por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ainda não há datas para as reuniões

Estadão Conteúdo

Karina Ferreira

