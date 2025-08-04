Carlos mantém publicação com Bolsonaro participando de ato por telefone; Flávio apagou post

Publicações podem configurar o descumprimento de medida cautelar. @CarlosBolsonaro / X / Reprodução

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou no X uma foto do pai, Jair Bolsonaro, participando por telefone de ato realizado por apoiadores no Rio de Janeiro.

Até a atualização mais recente desta segunda-feira (4), o post ainda estava no ar. O irmão Flávio também publicou um vídeo do mesmo momento, porém, apagou a publicação.

No registro, o ex-presidente aparece com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica que é obrigado a usar em destaque. Na publicação, Flavio, o filho "01" do ex-presidente escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês".

Já na publicação de Carlos, o filho de Bolsonaro escreve: "Te amo, pai! E o Brasil também te ama. Hoje, o povo demonstrou mais uma vez que não esqueceu quem sempre esteve ao seu lado".

Ele ainda cita o ministro Alexandre de Moraes na legenda.

"Alexandre de Moraes pode tentar, mas não vai conseguir calar um país inteiro", escreveu.

Até às 17h30min desta segunda-feira (4), o post de Carlos ainda estava no ar. Carlos Bolsonaro @CarlosBolsonaro / X/Reprodução

Possibilidade de descumprimento de cautelar

As publicações podem configurar o descumprimento da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais, inclusive de terceiros.

Em São Paulo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou no celular uma videochamada com Bolsonaro.

— Não pode falar, mas pode ver —afirmou ao público.

No Rio de Janeiro, um áudio de Bolsonaro foi conectado no sistema de alto-falantes.

— Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos — disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a orla carioca.

Bolsonaro no vídeo gravado por Flávio e posteriormente apagado. Redes Sociais / Reprodução

Medidas cautelares

A restrição de uso de redes sociais é uma das cinco medidas cautelares impostas a Bolsonaro em 18 de julho. A decisão já causou controvérsia entre o relator e a defesa do ex-presidente.

Três dias depois de ser alvo da restrição, Bolsonaro discursou na Câmara. As declarações foram gravadas e replicadas por apoiadores nas redes sociais.