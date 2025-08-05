Política

No Rio de Janeiro
Notícia

Carlos Bolsonaro passa mal e é atendido em hospital após prisão domiciliar do pai

Imagens compartilhadas por filhos de Jair foram usadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no despacho que decretou a prisão do ex-presidente

