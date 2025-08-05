Carlos Bolsonaro passa mal e é atendido em hospital após prisão domiciliar do pai

Carlos (E) com o pai Jair Bolsonaro em encontro do PL. LC MOREIRA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Carlos Bolsonaro passou mal após receber a notícia da prisão domiciliar do pai, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (4). A assessoria do vereador do Rio de Janeiro confirmou a informação ao Estadão e disse que ele está sendo atendido em um hospital na Barra da Tijuca.

Mais cedo, Carlos publicou no X uma foto de Jair participando por telefone de ato realizado por apoiadores bolsonaristas no Rio de Janeiro. Até a atualização mais recente, o post ainda estava no ar. O irmão Flávio também publicou um vídeo do mesmo momento, porém, apagou a publicação.

As imagens foram usadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no despacho que decretou a prisão.

Segundo o ministro, houve "flagrante desrespeito" do réu a medidas cautelares impostas a ele anteriormente. Uma delas era a proibição do uso das redes sociais, inclusive por terceiros.

"O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal", registra o despacho.

Em ato na capital paulista, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou no celular uma videochamada com Bolsonaro.

— Não pode falar, mas pode ver —afirmou ao público.

No Rio de Janeiro, um áudio de Bolsonaro foi conectado no sistema de alto-falantes.

— Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos — disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a orla carioca.