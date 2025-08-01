Carla Zambelli ficará presa após decisão das autoridades italianas

Governo brasileiro quer a extradição de Carla Zambelli. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A deputada licenciada Carla Zambelli vai ficar presa na Itália após decisão da Justiça da Itália. A brasileira foi detida na terça-feira (29) e levada para uma penitenciária. As autoridades tinham 48 horas para decidir sobre a validação da prisão. Ele seguirá no presídio de Rebibbia, nos arredores de Roma.

A decisão da Justiça italiana, semelhante a uma audiência de custódia, foi confirmada pela embaixada brasileira.

O governo brasileiro quer a extradição de Zambelli. Pela legislação italiana, o processo de extradição, que inicia após a validação da prisão dela, pode demorar.

O processo envolve dois tribunais, a Corte de Apelação e a Corte de Cassação. Se esses tribunais decidirem pela extradição, a decisão final caberá ao ministro da Justiça da Itália. As autoridades brasileiras estimam em torno de dois anos de tramitação até que se tenha um desfecho.

Prisão na terça-feira

A Polícia Federal confirmou, em nota, a prisão da brasileira e disse que ação foi possível devido a "cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália".

"A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário", informou a PF.

O deputado italiano Angelo Bonelli disse que Zambelli foi identificada pela polícia em Roma:

"Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polícia está identificando Zambelli", escreveu Bonelli no X.

Pedido de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou em 7 de junho o início do cumprimento da pena de 10 anos de prisão imposta à parlamentar condenada por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Moraes também determinou o envio da documentação do caso ao Ministério da Justiça para dar início ao processo de extradição da parlamentar, que deixou o Brasil no fim de maio.

O cumprimento de pena deve ocorrer no Brasil.

Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira, o advogado de Zambelli, Fabio Pagnozzi, disse que a cliente se entregou às autoridades italianas "a fim de colaborar administrativamente":

— A Carla busca a não extradição e obviamente ser julgada com parcialidade e justiça.

Perda de mandato

Moraes ordenou ainda que os autos sejam enviados à Câmara dos Deputados, para que a Casa declare a perda do mandato de Zambelli, conforme previsto na Constituição em casos de condenação criminal transitada em julgado. Em 10 de junho, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou, que caberá ao plenário da Casa decidir sobre a perda de mandato da parlamentar.

Novo inquérito

Em 4 de junho, Moraes determinou a abertura de novo inquérito contra a deputada para apurar suposta coação e obstrução de investigação que envolve organização criminosa.

Na decisão, o ministro disse que manifestações e ações da parlamentar indicam risco de reiteração criminosa e tentativa de "descredibilizar as instituições democráticas brasileiras".