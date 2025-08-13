Carla Zambelli alega mal-estar em audiência sobre extradição na Itália

Deputada federal está na Itália desde maio. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar para audiência no Tribunal de Apelações de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (13). A sessão na corte italiana trata sobre a extradição da parlamentar ao Brasil.

Zambelli precisou de atendimento e foi examinada por uma médica, conforme informações do g1. A deputada federal foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker para invadir dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

A sentença também determina a perda do cargo na Câmara dos Deputados. Após a condenação, a parlamentar fugiu do Brasil e passou a ser considerada foragida. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.