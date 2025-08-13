Política

Condenada a 10 anos de prisão
Carla Zambelli alega mal-estar em audiência sobre extradição na Itália

Deputada federal recebeu atendimento médico ao chegar no Tribunal de Apelações de Roma. Defesa diz que a parlamentar enfrenta problemas de saúde

Zero Hora

Estadão Conteúdo

