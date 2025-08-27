Política

Mudança constitucional
Notícia

Câmara vota nesta quarta projeto para blindar parlamentares e acabar com o foro privilegiado

Se a primeira proposta for aprovada, parlamentares só poderão ser presos em flagrante em caso de crime inafiançável

Zero Hora

Enviar email

Agência Câmara

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS