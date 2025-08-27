Câmara vota nesta quarta projeto para blindar parlamentares e acabar com o foro privilegiado

Câmara dos Deputados deve votar proposta que dificulta a prisão de parlamentares. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

As propostas de emenda à Constituição (PECs) que pretendem blindar parlamentares de ações da Justiça e acabar com o foro privilegiado devem ser votados nesta quarta-feira (27) na Câmara dos Deputados.

No primeiro caso, a proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar, restringindo a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional, por exemplo. Conforme o texto original, somente poderá haver este tipo de detenção dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição.

O texto é de 2021 e foi apresentado pelo deputado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), mas foi retomado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, como um acordo para por fim a ocupação da mesa diretora por integrantes da oposição.

De acordo com o g1, há ainda a intenção de incluir no projeto uma autorização para que deputados e senadores só possam ser investigados e processados por crimes comuns após autorização do Legislativo.

Fim do foro privilegiado

O segundo texto a ser analisado é o que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades em crimes comuns. Caso a PEC seja aprovada, o STF perde a competência para julgar casos que envolvem autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção.

Acesso ao STF

Há ainda uma terceira proposta a ser votada, que prevê critérios mais restritos para a proposição de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) no STF.

O texto de autoria do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ) visa restringir a atuação das siglas junto ao STF, determinando que partidos políticos só possam propor ADIs e ADCs se tiverem pelo menos 20 parlamentares (entre deputados federais e senadores), no momento da propositura da ação.

Leia Mais PF afirma a Moraes que agentes devem permanecer dentro da casa de Bolsonaro para realizar monitoramento efetivo

Atualmente, conforme as normas brasileiras, as figuras autorizadas a propor ações de constitucionalidade são: