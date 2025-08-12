Política

Texto em 30 dias
Notícia

Câmara vai criar grupo de trabalho para elaborar projeto contra "adultização" infantil

Definição ocorreu pelo Colégio de Líderes. Assunto ganhou repercussão após denúncias de influenciador sobre a "adultização" em vídeo compartilhado nas redes sociais

Agência Brasil

