A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) o projeto que prevê a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. O texto já foi votado no Senado e, se referendado pelos deputados, segue para sanção presidencial. Caso seja alterado, volta ao Senado.
A urgência para votação do projeto foi aprovada na terça-feira (19), de forma simbólica, sem registro de votos, no início da sessão. O assunto ganhou destaque no noticiário, nas redes sociais e no Legislativo após a publicação do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização" das crianças.
Ponto a ponto da proposta
O PL 2.628, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. O texto cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes.
Essa proposta tem a chancela do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que a definiu como "Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) virtual". O texto prevê:
- Remoção de conteúdo: plataformas digitais deverão retirar imediatamente vídeos e imagens relacionados a abuso sexual infantil
- Pornografia: plataformas com conteúdo pornográfico deverão impedir o acesso de menores
- Vinculação de responsável: criação de contas em redes sociais passará a exigir a vinculação ao perfil de um responsável legal
- Publicidade: proibir o direcionamento de anúncios para crianças e adolescentes
- Punições mais severas: penalidades incluem multas de até 10% do faturamento ou R$ 50 milhões por infração, entre outras medidas
Críticas da oposição
Deputados da oposição ao governo criticam a proposta. O principal ponto de divergência de Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, é em relação a como as plataformas lidariam com as denúncias.
No texto do Senado, as empresas têm como dever proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial".
Outros oposicionistas mencionam que o texto indica a criação de uma autoridade nacional, gerida pelo Poder Executivo, que seria responsável por fiscalizar e aplicar sanções a violadores dos direitos das crianças e adolescentes nas redes.
Denúncia sobre adultização
Felca publicou em 6 de agosto uma denúncia sobre a exploração de menores em redes sociais. O vídeo já ultrapassou 46 milhões de visualizações. O youtuber denunciou o conteúdo do paraibano Hytalo Santos, que grava a rotina ao lado de menores de idade.
Além de expor casos como o de Hytalo, Felca demonstrou como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre pedófilos.
"Tema urgente", diz Motta
Em declaração no dia 10 de agosto, Hugo Motta citou o vídeo e afirmou a necessidade de pautar com urgência os projetos.
— O vídeo do Felca sobre a "adultização" das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão — disse Hugo Motta.