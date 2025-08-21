Política

Promessa de campanha de Lula
Câmara aprova urgência de projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil 

Texto prevê ainda desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Proposta segue para votação em plenário

Zero Hora

