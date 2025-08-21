Câmara aprova urgência de projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil 

Deputados se reuniram nesta quinta-feira (21). Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Foi aprovada nesta quinta-feira (21) na Câmara dos Deputados, a urgência do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados já havia aprovado o texto, que agora segue para votação no plenário.

Ao g1, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que não há previsão para que o projeto seja votado.

Ampliação da faixa de isenção

A ampliação da faixa de isenção do IR para R$ 5 mil foi uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anunciada em em novembro do ano passado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Leia Mais Como deve ficar o IR em 2026 após Senado aprovar aumento da isenção

Além da isenção, proposta de relatoria do deputado federal Arthur Lita (PP-AL), prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Atualmente, estão isentos apenas quem ganha até dois salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036

Impacto fiscal

Caso aprovada, a isenção para quem ganha até R$ 5 mil custará R$ 25,8 bilhões aos cofres públicos em 2026.

A proposta do governo para a compensação é uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$ 600 mil por ano, que foi mantida por Lira. A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente a partir de R$ 1,2 milhão.

O texto também prevê destinar parte do dinheiro com excesso de arrecadação a Estados e municípios.

De acordo com parecer, mesmo com a ampliação da faixa de desconto parcial, haverá uma sobra de R$ 12,7 bilhões até 2027. Esse dinheiro será usado para compensar a redução da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), instituída pela Reforma Tributária.