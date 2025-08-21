Política

Retorna ao Senado
Notícia

Câmara aprova projeto para proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais

Texto tramitou em regime de urgência e teve alterações. Aprovação foi de forma simbólica, com apoio da oposição

Zero Hora

Enviar email

Agência Câmara

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS