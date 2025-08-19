Política

"Adultização"
Notícia

Câmara aprova pedido de urgência de projeto sobre proteção de crianças e adolescentes em redes sociais

Proposta agora poderá ser analisada diretamente pelo plenário da Casa, sem passar por comissões. Texto já foi aprovado pelo Senado

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS